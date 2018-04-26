Сергей Бачин считает, что новая ФЦП расширит взаимодействие бизнеса и государства

В Ярославле 14 мая состоялось совещание «Опыт реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 2011-2018 гг.». Обсуждение концепции будущей федеральной целевой программы развития туризма», в ходе которого были подведены итоги завершающейся в этом году целевой программы по туризму, а также обсуждались вопросы развития туризма в рамках новой программы.

Своим мнением по теме совещания поделился глава группы компаний «Агранта», генеральный директор курорта «Роза Хутор» и руководитель реализуемого в рамках ФЦП проекта «Ярославской взморье», известный девелопер Сергей Бачин.

Сергей Викторович отметил пользу ФЦП для бизнеса и развития сферы туризма. «Программа стала настоящим симбиозом между государством и частным инвестором», - сказал он. Он рассказал, что благодаря ФЦП, его компании удалось заниматься развитием туристских объектов, не отвлекаясь на улучшение инфраструктуры.

Сергей Бачин считает, что следующая программа развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 гг. расширит и укрепит взаимодействие между бизнес-сектором и государством. В частности, девелопер подчеркнул ту поддержку, которую получит бизнес благодаря субсидированию процентной ставки по кредитам на строительство объектов туристической направленности, отметив, при этом, необходимость ее снижения.

«Если бы удалось добиться субсидирования процентной ставки, до уровня, который сейчас достигнут в кредитовании агропромышленного сектора, это было бы очень неплохо. Там есть федеральный и областной уровень субсидирования, стоимость капитала опускается до 2 процентов, и было бы интересно, если бы такие цифры были бы и в субсидировании процентной ставки для кредитов представителей туристической отрасли», - сказал он.