Сергей Бачин считает поддержку людей с особенностями здоровья своим долгом

Курорт «Роза Хутор» в этом году вновь организует ряд мероприятий в рамках программы «Лыжи мечты», реализуемой в целях содействия социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Данная программа была разработана супругами Белоголовцевыми и уже помогла тысячам детей и взрослых по всей стране.

«Мы считаем своим долгом оказывать поддержку в реабилитации людей с особенностями здоровья средствами и методами адаптивной физической культуры и рады реализовывать эту программу в сотрудничестве с компетентными и профессиональными партнерами», - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» и владелец группы компаний «Агранта» Сергей Бачин.

В Тверской области скоро появится еще один курортный комплекс, принадлежащий «Агранте». На строительство курортной зоны «Завидово», входящей в туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский», было потрачено более 10 млрд. рублей.

Вначале апреля заместитель главы Ростуризма Николай Королев посетил село Завидово с проверкой целевого расхода средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)».

Проверка показала, что «Проект реализуется в соответствии с графиком. Настрой хороший, есть уверенность в том, что в середине сентября проект будет уже сдан и введен в эксплуатацию».