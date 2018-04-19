Сергей Бачин не исключает того, что «Волжское море» станет проектом национального значения

Согласно сообщениям Ростуризма, его экспертиза присудила лидерскую позицию среди 69 региональных инвестиционных проектов заявке Тверской области. Она предполагает создание туристического кластера «Волжское море» с включением в него территорий проекта «Завидово» (его реализацией занималась ГК «Агранта»).

Отмечается, что на создание туркластера будет направлено 9,1 млрд. рублей. Свыше 7,2 млрд. рублей от этой суммы составят привлеченные средства. Кластер планируется создать к 2025 г.

В комментарии к новость руководитель совета директоров ГК «Агранта» Сергей Бачин подчеркнул, что для него не стало большой новостью столь высокое место проекта Тверской области. Он предполагал нечто подобное, и уверен, что проект «Волжское море» может восприниматься проектом национального масштаба.