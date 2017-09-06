Холдинг «АгриВолга» поможет государству бороться с сырным фальсификатом

Союзом потребителей «Росконтроль» конце марта была организована масштабная кампания, направленная на выявление фальсификата среди сыров. Анализ проводился на 30 образцах продукта, произведенного в России и Белоруссии. Результаты показали, что хоть и в малой доле, но качественный сыр все же присутствует на рынке России.

Соотношение качественного продукта к фальсификату составило 40% к 60%. Однако, меры, предпринимаемые государством, должно значительно повысить процент присутствия качественного продукта на рынке РФ.

В Ярославской области планируется создание нового сырного кластера, на базе которого будет запущено производство российских сыров, изготавливаемых по рецептуре ВНИИМС. Выпускать экопродукт будут на ОАО Даниловский сыродельно-маслосыродельный завод и ФГУП Экспериментальный сыродельный завод Россельхозакадемии в Угличе, которые вошли в состав сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга», входящим в группу компаний «Агранта». Презентация проекта состоялась 15 марта, сообщает «THE DAIRYNEWS».

На переоснащение предприятий будет выделено порядка 1,5 миллиардов рублей.

Собственником холдинговой компании, в которую вошли заводы, является известный девелопер Сергей Бачин. Во время презентации он отметил: «Мы формируем сырный кластер в Ярославской области. Холдинг «АгриВолга» собирается существенно улучшить эти заводы и проинвестировать эти проекты».

На мощностях заводов будет налажен выпуск традиционных ярославских сортов сыра, таких как «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский», «Голландский», которые будут поставляться на рынок Ярославской области, так и в Москву и Московскую область.