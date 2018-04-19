Западные санкции дали рост внутреннему спросу в 2018 г.

Российский бизнес получил отличный старт для развития внутренней промышленности и рынка. Такой толчок оказали многочисленные антироссийские санкции, считает крупный предприниматель и инвестор Сергей Бачин. «Западные санкции – это удачное европейское изобретение, которое дало толчок развитию внутреннего въездного туризма в России и привело к росту отечественной органической сельскохозяйственной отрасли», – заявляет он.

Отличным примером может послужить проект Бачина «АгриВолга». 50 тыс. гектаров земли в Ярославской области отведены под мясные и молочные фермы, выпускающие органические продукты. В перспективе такие фермы должны привести к возрождению сыродельческой промышленности в России.

Заметный прорыв произошел в секторе внутреннего туризма. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» стал чуть ли не главным приоритетом для российского туриста. Построенный под руководством Бачина он не уступает многим европейским курортам по качеству сервиса и инфраструктуре. Также здесь реализуется уникальная терапевтическая программа по обучению детей с инвалидностью горнолыжному спорту.