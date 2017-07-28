Гигантский лайнер навсегда задержится на причале морского вокзала Владивостока

Масштабный инвестиционный проект планируется реализовать во Владивостоке. В районе морского вокзала будет построен многоэтажный многофункциональный комплекс в виде морских лайнеров, периодически швартующихся на первом причале города.

Проект МФК «Океан» разрабатывается уже около четырех лет. Комплекс будет представлять собой пятиэтажное здание, с подземной трехэтажной автостоянкой на 250 машиномест. По словам одного из инвесторов, многоуровневая стоянка для машин в центре Владивостока - на сегодняшний день, один из самых востребованных объектов.

Здание визуально будет напоминать корабль, а материалы фасада будут представлены витражными окнами, алюминиевыми панелями и керамогранитом. Помимо строительства центра «Океан» планируется масштабная реконструкция морского вокзала, а на территории бывшего завода по ремонту судов будут построены офисный комплекс и гостиница. Общая площадь застройки составит около пяти тысяч гектар и включит в себя территории от 1го причала ВМТП, включая территорию судоремонтного завода, до 3го причала. Благоустроенная территория свяжет привокзальные площади с центральной площадью города Владивостока.

Не так давно стало известно, что строительством курортной зоны во Владивостоке заинтересовались вьетнамские инвесторы. Речь идет о пятизвездочной курортной зоне мирового уровня, площадью около ста гектар.