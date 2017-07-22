В небе над «Внуково» частный самолет «подрезал» пассажирский Boeing

Частный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 «подрезал» пассажирский Boeing-737 авиакомпании UTair в небе над аэропортом «Внуково».



Днем, 19 февраля, частный самолет вылетел в Уфу, при этом командир экипажа не согласовал высоту полета с наземной службой.

В это же время над аэропортом снижался пассажирский лайнер, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Москва.

Избежать катастрофы на высоте 2000 метров сумели диспетчеры наземной службы безопасности, которые успели предупредить пилотов о необходимости изменить курс, чтобы не произошло столкновение.

По некоторым данным, в Boeing-737 было много пассажиров.