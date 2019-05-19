Из-за неисправности из Екатеринбурга не вылетел SSJ-100

Пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой, с транзитной посадкой в Салехарде, не смог вовремя вылететь из-за неисправностей в системе.





Самолет Sukhoi Superjet 100 был должен покинуть аэропорт Кольцова в 10:25, однако он был задержан на целых шесть часов, пока не исправили все системные ошибки. В итоге пассажиры наконец-то смогли вылететь уже в 15:30. Пресс-служба авиакомпании «Ямал» на данный момент отказывается комментировать данный инцидент, также они отказались отвечать, какие именно неисправности вынудили задержать рейс.



Авиакомпания «Ямал» достаточно небольшая, обычно она занимается чартерными рейсами по российским городам, и иногда можно встретить заграничные рейсы. В парке авиакомпании можно увидеть такие самолеты, как ранее упомянутый SSJ-100, помимо этого еще Airbus A320-200,321 и Canadair CL-600.