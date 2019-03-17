В Шереметьево произошло новое ЧП. Рейс был задержан на два часа

Рейс «Москва - Рига» был задержан на два часа, из-за жалоб большинства пассажиров. Людей напугал запах горелой проводки.

Попав на борт самолёта Sukhoi Superjet-100, пассажиры ощутили запах горелой проводки. Большинство из них, из-за недавних событий, отказались лететь на этом авиалайнере. Работники «Аэрофлота» вывели людей и провели дополнительную проверку, как оказалось, неисправностей обнаружено не было.

После «двухчасовой заминки», самолёт всё же поднялся в воздух и отправился по заданному маршруту. Уже известно, что всех пассажиров доставили в Ригу в целостности и сохранности. Об этом инциденте сегодня, 8 апреля, сообщил российский телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла авария: лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал свой регулярный рейс Москва – Мурманск, из-за технических неполадок ему пришлось вернуться на отправочный пункт. При посадке (или после посадки) самолёт загорелся. В результате на месте погибли 41 человек. Всего на борту находилось 78 человек. Сейчас СК прорабатывает несколько версий происшествия.