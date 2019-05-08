Пассажиры из Ульяновска отказались лететь на SSJ-100 из-за технической неисправности

18 мая из Ульяновска в Москву должен был вылететь авиалайнер Sukhoi Superjet 100, рейс SU1389. Однако при разгоне борт прервал взлет. После чего все пассажиры отказались продолжить полет на самолете этой модели.

В процессе разгона, на скорости 55 км/ч, произошел отказ гидравлической системы лайнера, и командир экипажа принял решение прервать взлет до устранения неполадок. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Аэрофлота». Пассажиры были отправлены в Москву другим рейсом на Airbus A320.

Реакция пассажиров не удивительна, ведь только недавно в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла ужасная трагедия с самолетом этой модели. Из-за пожара в хвостовой части, «Сухой» совершил жесткую посадку. В трагедии погиб 41 человек. Расследование обстоятельств аварии продолжается, подняты и расшифрованы бортовые самописцы, эксперты готовят свое заключение. Компания «Аэрофлот» назвала распространяемую СМИ информацию о нарушении инструкций экипажем лайнера, несоответствующей действительности.