Игрушка позволила льву загрызть девушку

Полиция из штата Северная Каролина в США выявила причину смерти стажерки в зоопарке. Из-за игрушки дверь в вольер со львом плотно на закрылась и зверь смог выбраться из клетки, в дальнейшем напав на стажерку.

Благодаря записям с видеокамер, следователи определили всю хронологию трагичных событий. Игрушечный мячик не позволил должным образом закрыть дверь в вольер со львом, когда зверь выбрался из клетки, его жертвой стала молодая девушка, которая проходит в данном зоопарке стажировку. Прибывшие на место медики констатировали факт гибели человека по причине большой потери крови.

Позже выяснилось, что погибшей была 22-летнаяя девушка Алекс Блэк, которая заканчивала свою неоплачиваемую стажировку в зоопарке города Берлингтон, который расположен в штате Северная Каролина. Девушку убил 14-летний лев Маттай, который смог вырваться из-за неправильно закрытых ворот и вольера. Зверь схватил девушку за лодыжку, сотрудники зоопарка пытались помочь юному стажеру вырваться из пасти хищника, но все попытки были тщетны. Лев быстро затащил Алекс Блэк себе в клетку и схватил её за шею. Сотрудники зоопарка начали стрелять в зверя усыпляющими дротиками, но ни не действовали на его, тогда пришлось выстрелить в хищника из ружья, в результате лет погиб, а девушка не смогла выжить из-за нехватки крови в организме.