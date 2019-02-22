«Это высочайший мастер»: Немецкий эксперт оценил действия пилота, посадившего аварийный SSJ-100

Лётчику, по его мнению, удалось совершить, практически, невозможное. Он спас множество жизней пассажиров.

То, что в числе них оказались не все – не его вина. Немецкий эксперт оценил действия пилота, сумевшего посадить аварийный SSJ-100 в Шереметьево. С его слов – это высочайший мастер.

Воздушное судно экстренно возвращалось назад в гавань, имея полный бак топлива. При этом, не был допущен взрыв при посадке. Так считает Эльмар Гиемулл, являющийся профессором в Техническом университете Берлина.

Ситуация, продолжил эксперт, складывалась фатальной. На SSJ-100 уже начались процессы возгорания, и самолёт был слишком тяжел.

Как правило, при экстренных посадках излишки топлива предварительно сбрасываются. Однако, в этом случае, как полагает немецкий специалист, этому мешал делать уже начинающийся на борту пожар.

Следствием этого мог стать моментальный взрыв. В такой ситуации пилот принял решения садиться с полными баками. Это позволило ему спасти жизни части пассажиров.

Дополнительного стресса возникшей в воздухе ситуации придавало то, что почти перестала действовать связь с диспетчерами, а погодные условия были плохими.

То есть, на борту перед жёсткой посадкой SSJ-100 в Шереметьево имелись «серьёзные проблемы».

Впрочем, немецкий эксперт не стал заниматься выдвижением версий, какие причины могли привести к катастрофе.