В Следственном комитете огласили «самую возможную» версию крушения SSJ-100

Как оказалось, самой «возможной версией» стала – ошибка пилотов. Об этом накануне сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следуя из её заявления, подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями во время посадки пассажирского лайнера. Как гласит «приоритетная версия» - пилоты не выработали топливо, в связи с этим SSJ-100 зашёл на посадку на «слишком» большой скорости, это в свою очередь и привело к чрезвычайно жёсткой посадке и пожару.

Источник отметил, что в данный момент пилоты находятся в больнице, по причине отравления угарным газом. Сейчас следователи выясняют, как наземные службы вели свою работу на момент ЧП. Оперативно они сработали или нет, об этом скоро станет известно.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет так же прорабатывает следующие версии: неблагоприятные метеоусловия и неисправность лайнера.



