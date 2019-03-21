Неужели ошибки пилотов SSJ-100?: МАК называет предложенную СМИ версию неправдой

Ряд источников стал распространять информацию, полученную, якобы, от следователей, что к трагедии привели неправильные действия экипажа. Причём, после посадки.

Согласно предложенной версии, к дополнительным жертвам привели ошибки пилотов SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево. Специалисты МАК называют её неправдой. Преждевременные выводы, как полагает это ведомство, несостоятельны.

СМИ начали активно тиражировать, якобы полученную от следователей информацию о том, что пилоты после приземления сами способствовали более быстрому распространению огня по всему самолёту.

Во-первых, они, якобы, сразу после приземления, когда возгорание уже началось, открыли боковое окно в своей кабине. Это привело к усилению тяги воздуха и скорости горения.

Во-вторых, ряд источников утверждают, что двигатели продолжали работать до той поры, пока пламя не было потушено. То есть, их забыли выключить.

Судя по всему, это, действительно, преждевременные суждения. СК не занимается оценкой того, как действовали пилоты. Это относится к исключительной компетенции МАК.

Сейчас в этом ведомстве производится восстановление параметрического регистратора сгоревшего SSJ-100. У него имеются серьёзные повреждения.

Представители МАК однозначно заявили, что открытая форточка и невыключенные двигатели являются абсолютными «додумками» журналистов. Однако, полную картину ещё предстоит восстановить.

Многие эксперты, напротив, считают, что пилоты совершили настоящий подвиг. Они в условиях плохой погоды и почти без связи смогли посадить самолёт, на борту которого уже начались процессы горения.

А вот наземные спасательные службы могли бы сработать более оперативно. Тем более, что информация об экстренной посадке возвращающегося лайнера поступила к ним своевременно. С этим тоже предстоит разобраться.

В любом случае, удалось спастись 37-ми человекам из 78, находившихся на борту SSJ-100.