Несовершеннолетняя красноярка погибла во время жарки шашлыков. СК РФ выясняет обстоятельства

Трагедия произошла 4 мая во время «жарки шашлыков и распития алкоголя». Подруга погибшей попала в реанимацию, где и сейчас находится. Об этом сегодня, 7 мая, рассказали в Следственном комитете РФ.

Следователи прорабатывают разные версии случившегося. По уже известным данным: в тот злосчастный день две 14-летние девушки в сопровождении молодых людей (подробная информация о них не указывается) отправились на отдых, предварительно взяв на пикник мясо для шашлыка и алкоголь в качестве выпивки.

Компания направилась к берегу реки Есауловка, что в Березовском районе Красноярского края. Определившись с местом, компания приступила к отдыху – жарила шашлыки и распивала алкогольные напитки. В какой-то момент (точно в какой пока выясняется) девушки упали с обрыва (его высота 25-30 метров).

Падение не перенесла одна из девушек – она погибла не месте, вторую доставили в реанимацию, где она и сейчас находится.



