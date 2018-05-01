Автомобиль наехал на группу дошкольников в Японии

Автомобиль в японском городе Оцу наехал на колонну детсадовцев. Два двухлетних ребенка, мальчик и девочка, погибли на месте. По предварительной информации, 13 пострадавших детей и два сотрудника детского сада госпитализированы.

По сообщениям в соцсетях, двое детей ещё не пришли в сознание. Их состояние медики оценивают как тяжёлое. Дети в момент аварии отправлялись на прогулку. В результате ДТП полиция арестовала двух женщин. Одна из задержанных управляла автомашиной, которая врезалась в детей. О причинах аварии не сообщается. Также нет информации о предъявлении обвинений задержанным.

Напомним, в Японии традиционно регистрируется один из самых низких уровней дорожно-транспортных происшествий в мире. Так, в 2018 году число жертв ДТП в Японии упало до новых рекордно низких отметок: на дорогах страны погибли немногим более 3,5 тыс. человек. Как отмечают в Национальном полицейском департаменте, это на 162 человека меньше в сравнении с 2017 годом. В центральной префектуре Аити зарегистрировано самое большое число трагических исходов - 189 человек погибли, далее в статистике следуют префектуры Тиба и Сайтама. В префектура Аити наихудшие показатели по стране отмечаются уже почти 17 лет подряд. Большинство погибших в ДТП в Японии составляют пожилые люди.