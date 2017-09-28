Под Владимиром ликвидировали группу террористов

Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.

ФСБ получила информацию, что в одном из частных домов города Кольчугино нашла укрытие группа террористов. Они планировали совершить теракт в месте массового скопления людей.

Прибыв на место, участники операции оцепили дом. Боевикам предложили сдаться, но они начали стрелять из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли ответный огонь. В ходе операции бандиты были ликвидированы. Предварительно удалось установить личности террористов. Ими оказались двое, которые по предварительным данным входили в террористическую организацию и курировались из-за границы. Никто из правоохранителей не пострадал.

В ходе обыска в доме было найдено оружие, боеприпасы, религиозную экстремистскую литературу, а также готовое к применению взрывное устройство.

Это не первая операция по предотвращению терактов за последнее время. В середине апреля такую же информацию получили в Тюмени. События развивались приблизительно по тому же сценарию. Было ликвидировано двое боевиков.

В конце марта в Ставропольском крае задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в терроризме. В том же месяце в Шпаковском районе края было ликвидировано двух боевиков, которые оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия.