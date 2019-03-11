Boeing обнаружил дефекты в своих самолетах

Авиакомпания Boeing обнаружила дефектные запчасти в самолетах серии 737 NG и 737 MAX. По подсчетам специалистов, более сотни авиалайнеров находятся в зоне риска.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что авиаперевозчик выявил детали на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX, не соответствующие необходимым показателям качества. По всему миру функционируют более 300 самолетов данных моделей, из них около половины могут оказаться носителями бракованных деталей.

Представители FAA намерены дать компании 10 дней на проверку и замену поврежденных деталей.

Специалисты сообщают, что потенциальные повреждения, которые могут вызвать некачественные детали, не приведут к потере самолета, но не исключают возможность его повреждения во время полета.

Ранее сообщалось, что из-за неоднократных крушений авиалайнеров моделей Boeing 737 MAX, воздушное пространство в США, Канаде, России и ряде стран ЕС закрыто для самолетов данной модели. Пилоты по всему миру жалуются на халатность сотрудников компании, которые производили косметические изменения, выдавая их за полноценное исправление.