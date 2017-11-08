В Москве полицейский застрелил задержанного

Московский полицейский убил мужчину, который попытался скрыться, когда стало известно, что он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.





Инцидент произошел 7 июня в Соболевском проезде, именно там остановили транспортное средство сотрудники ГАИ, причиной остановки было грубое нарушение правил дорожного движения. В ходе разбирательств было выявлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и решили доставить его в отделение.



Уже в отделении задержанный рассказал сотрудникам полиции, что он находится в уголовном розыске правоохранительными органами из Узбекистана. В тот момент, когда сотрудники полиции отвлеклись, задержанный выпрыгнул с первого этажа через окно и начал убегать. В тот момент, когда сотрудник полиции его догнал, началась драка, в ходе которой нарушитель пытался забрать у сотрудника правоохранительных органов табельное оружие. В результате этой потасовки, полицейский выстрелил в задержанного, в результате чего он скончался на месте.



Позже выяснилось, что сотрудник полиции также пострадал, пуля зацепила палец, ему перевязали руку и отпустили, так как ранение не являлось серьезным. Погибший задержанный оказался гражданином Узбекистана.