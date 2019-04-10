Смертельный отдых: В Турции погибла семья из России

ДТП произошло неподалёку с Аланьей. Супруги были насмерть сбиты автомобилем. В это время их несовершеннолетняя дочь дожидалась родителей в отеле.

Таким образом, для одной из семей России отдых в Турции оказался смертельным. Местные власти уже задержали водителя, виновного в наезде, и поместили его под стражу. Сейчас ведётся выяснение всех обстоятельств ДТП.

Генконсульство РФ, находящееся в Анталье, проинформировало, что находится на постоянной связи с турецкими властями в связи с этим инцидентом. Российские туристы-супруги были сбиты на территории турецкого посёлка Махмултар, расположенного неподалёку от Аланьи.

Семья с 15-летней дочкой прилетела в Турцию на отдых из Нижегородской области. Там они проживали в городе Заволжье.

В день, когда случилась трагедия, они оставили дочь в отеле, а сами решили прогуляться. С этой прогулки девочка родителей не дождалась.

Сейчас ребёнка взяли под присмотр друзья семьи, которые прилетели на отдых вместе с погибшими россиянами. Их тела уже доставлены на Родину.

Это не единственное ДТП, в котором погибли российские туристы. На трассе, соединяющей Сиенну с Флоренцией, ранее опрокинулся туристический автобус. При этом погиб один россиянин.

Всего в автобусе находилось 60 пассажиров. Все они были гражданами РФ. У них был тур по итальянским городам, связанным с искусством. Кроме того, что один россиянин погиб, ещё 15 оказались травмированными. Состояние четверых из них расценивалось в качестве тяжелого. Ещё у четверых оно было средним.

Сотрудники дипведомства России сразу после аварии направились в больницу Сиенны. Там у них произошла встреча пострадавшим, которым была оказана необходимая помощь. Помимо того, российские диппредставители выясняли обстоятельства инцидента.

Считается, что причиной опрокидывания туристического автобуса стал мокрый после прошедшего дождя асфальт. Водитель не смог справиться с управлением. Сначала он врезался в придорожный барьер. Затем слетел с трассы, прокатился по обрыву и перевернулся на бок.

Также два туриста из РФ погибли в результате ДТП на таиландском Пхукете. Они ехали на мотоцикле и, проезжая склоном холма Патонг, не смогли разминуться с пикапом, двигавшемся во встречном направлении.

Пострадавших доставили в местную больницу, однако, усилия медиков оказались напрасными. Оба пациента скончались.

В самом конце 2018 года в Финляндии произошло ещё одно ДТП, при котором погибли россияне. Инцидент случился в городе Оулу на территории его северной части.

Легковушку с гражданами РФ сильно занесло, и она попала под грузовик. Удар был такой силы, что спасатели не сразу смогли обнаружить водителя и его пассажиров. Такое повреждение получил кузов машины.

В результате оказалось, что погибла целая российская семья. Мужчина, женщина и их ребёнок в школьном возрасте.

Перед этим похожее ДТП случилось в Египте на трассе, связывающей столицу с Хургадой. Произошло столкновение легковушки и грузовика. При инциденте погибли двое россиян. Третий отделался лёгкими травмами.

В любом случае, даже находясь на отдыхе, тем более с детьми, не стоит забывать об осторожности. В противном случае, дело может кончиться достаточно плохо.