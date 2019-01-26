Российский сноубордист погиб в Лос-Анджелесе. Его застрелил наркоман

Словесная ссора привела к выстрелу, который унес жизнь победителя и призера многочисленных соревнований Дмитрия Кольцова. Спортсмен умер на месте через 20 минут после инцидента.

Это произошло 10 июня. Местный житель, 30-летний Ретт Нельсон, на собственной машине чуть не задел Дмитрия и выразил свое недовольство по данному поводу. Россиянин указал на пешеходный тротуар, на котором он находится и тем самым вызвал бурную реакцию со стороны американца. После словесной ссоры Нельсон выхватил собственный пистолет и произвел выстрел в упор. Промучившись 20 минут, Дмитрий умер от полученной раны прямо на месте происшествия.

Спустя час Нельсон посетил один из ресторанов Лос-Анджелеса и уже там застрелил представителя власти - заместителя шерифа Джозефа Солано. Позднее стало известно, что в этот день убийца в одиночку совершил ограбление одной из заправок города и причастен еще к пяти вооруженным ограблениям. Капитан полиции Лос-Анджелеса Майкл Джайлиз сообщил, что Ретт Нельсон с мая этого года живет на улице в собственной машине и не общается с родственниками из-за проблем с наркотиками. Теперь Нельсону грозит пожизненное заключение в тюрьмах США.

Дмитрию Кольцову на момент смерти был 31 год. Он являлся бронзовым призером в дисциплине биг-эйр на чемпионате России. Занимал второе место в Швейцарии и третье место в кубке России в хаф-пайпе. Дмитрий являлся постоянным членом сборной России по сноуборду.