В Ленобласти экс-сотрудники ДПС выплатят 2,5 млн штрафа за взятку в 15 тысяч рублей

Полицейские отпустили пьяного водителя без прав в обмен на денежное вознаграждение.

Пресс-служба судов Ленобласти сообщила, что 9 июня Гатчинский суд признал виновными двух инспекторов ДПС в получении взятки в размере 15 тысяч рублей. За содеянное экс-сотрудники выплатят 2,5 млн штрафа и уже отстранены от должности на 3 года. Лейтенант и прапорщик обязаны выплатить 1 480 000 и 990 000 рублей соответственно.

Инцидент произошел осенью 2019 года. Во время патрулирования в Коммунаре сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе водительских прав. Вместо составления административного протокола, правоохранители и нарушитель решили «договориться». Инспекторы ДПС отпустили пьяного водителя, а вскоре общий знакомый передал им за это взятку в размере 15 000 рублей.

По факту данного преступления возбудили уголовное дело по ч.3 ст 290 УК РФ. Свою вину экс-сотрудники ДПС полностью признали и раскаялись.

Данный инцидент стал показательным для коллег взяточников. Похожий случай произошел весной 2020, сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти. Пьяный водитель без документов предложил инспекторам ДПС альтернативу: 15 000 вместо административного протокола. Однако правоохранители от денег отказались. Водителя привлекли к ответственности, за покушение на дачу взятки должностному лицу он заплатит штраф на сумму 50 000 рублей.