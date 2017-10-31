В Красноярском крае мальчик из-за пьяного отца без прав погиб в ДТП. Ребенку было 10 лет.

В поселке Пинчуга Красноярского края ночью 3 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием целой семьи. За рулем «Субару» находился глава семейства. Мужчина ранее уже был лишен водительских прав из-за того, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В эту поездку отец 10-летнего мальчика снова отправился в состоянии опьянения.

На переднем пассажирском сиденье транспортного средства находился сам мальчик на коленях у своей матери. Водитель не смог справиться с управлением и машину занесло. После чего она перевернулась.

46-летний отец решил скрылся с места автоаварии. Однако сотрудники полиции оперативно выполнили необходимую работу и уже произвели задержание подозреваемого. Мальчик не выжил страшном ДТП.