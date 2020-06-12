В Дагестане депутата заподозрили в хищении 500 тысяч рублей из бюджета

В отношении члена Ахвахского райсобрания Гаджимурада Зайнудинова возбуждено уголовное дело.

Депутата Ахвавского райсобрания заподозрили в совершении хищения в крупном размере с использованием служебных полномочий. Против народного представителя уже заведено уголовное дело, которое готовится для передачи в Ботлихский межрайонный отдел. По данным, предоставленным старшим помощником руководителя СУ СК по Дагестану Расулом Темирбековым, народный избранник занимал пост директора общеобразовательной школы, а в заксобрании Ахвахского района трудился на безоплатной и непостоянной основе.

Следствие полагает, что депутат, использовал служебное положение в корыстных целях. Зайнудинов, предположительно, расхищал бюджетные средства в крупном размере путем подготовки фальшивых протоколов и решений райсобраний депутатов о выплате компенсаций, имеющих отношение к его деятельности, как народного избранника. За период с 2016 по 2019 годы член Ахвахского районного собрания Дагестана присваивал по два МРОТ каждый месяц. Общая сумма достигла 500 тысяч рублей.