В Уфе задержали адвоката за мошенничество на 1,6 млн рублей

Со слов клиента законного представителя, деньги должны бы пойти на «покупку» условного срока.

Следком РФ по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении местного 43-летнего адвоката, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Имя адвоката не называется, но формулировка заявления подразумевает, что это женщина. Летом 2019 года подозреваемая предложила своему клиенту, находившейся под следствием за уголовное преступление, посодействовать в «получении» решения, исключающего реальный срок лишения свободы. На «организационные» моменты адвокат попросил сумму в размере 1.6 млн рублей. Со слов уфимского адвоката, деньги предназначалась местным представителям прокуратуры и суда.

Предполагаемый обман обнаружился после оглашения обвинительного приговора с наказанием в виде реального срок лишения свободы. В последующем заявлении следственного комитета отмечается, что подозреваемая не имела возможности повлиять на вынесение приговора, а денежную изначально сумму планировала присвоить.

Согласно нормам УК РФ, если вина подозреваемого будет доказана, наказанием может быть как раз реальный срок до 10 лет и денежный штраф до 1 млн рублей. Следственные органы Уфы взяли ход следствия под особый контроль.