На Кубани полицейский душил и угрожал убийством подростку за громкую музыку

Полиция Темрюка Краснодарского края начала проверку по факту происшествия.

МВД на Кубани инициировали проверку действий полицейского во время задержания школьника. К таким мерам правоохранителей подтолкнул распространяющийся в Сети ролик, на котором видно, как полицейский душил, угрожал убийством, оскорблял, заламывал руки, применял захват, бросал на пол и придавливал своим телом подростка. Информация появилась в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Анонимный источник сообщил, что 14 июня пострадавший с девушкой поздно вечером слушал громкую музыку в квартире. Соседи вызвали полицию. Один из прибывших полицейский набросился на юношу и начал совершать противоправные действия, аргументируя тем, что «человек не умеет себя вести». Девушка пыталась остановить полицейского и умоляла его отпустить школьника, но мужчина в форме её игнорировал. Происходящее она записала на видео, где видно, что юноша не оказывал никакого сопротивления.

Сейчас подросток находится в больнице. На видео попала бутылка из-под пива, однако, были ли обнаружены в крови пострадавшего следы алкоголя, не сообщается.

Кадры из видео в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Анонимный источник уточнил, что на следующий день этот же полицейский вновь навестил «жертву» и требовал подписать документ и признать оказываемое сопротивление при задержании.

Теперь правоохранителю придется ответить за свои действия.