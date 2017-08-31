В Ленобласти нашли схрон с оружием в заброшенном гараже

Председатель гаражного кооператива сообщил о находке пистолетов и автоматы при инспектировании подвала.

В Сертолово во время проверки бесхозного помещения на Ларина утром 15 июня группа представителей гаражного кооператива «Автомобилист» нашла в подвале схрон с оружием. Сигнал о находке в заброшенном гараже поступил во отдел полиции Всеволожского района Ленобласти 15 июня, сообщает 47news.

При осмотре бочки из пластика в подполье участники проверки наткнулись на пистолет «ТТ», обойму без патронов, несколько завёрнутых в ткань стволов от автоматов, взрывные устройства. Все экземпляры начали ржаветь.

На место прибыла взрыво-техническая группа ФСБ. Специалисты обезвредили 5 взрывных устройств, изъяли глушители и патроны, несколько детонаторов, гранат и мин, 5 автоматов «Калашникова».

Фото схрона оружия с портала 47news

5 лет данный гараж пустовал. Последнего владельца лишили права пользоваться гаражом из-за неуплаты членских взносов. Пенсионеру регулярно направлялись письма с требованием оплатить по счетам, однако ответа не было. На этом основании представители кооператива решили проверить металлический бокс.

Правоохранительные органы инициировали проверку по данному инциденту.