В Ленобласти в реке утонула четырёхлетняя девочка

Ребёнок из многодетной семьи пропал на берегу Тосны во время урока купания, по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Следственное управление по Ленобласти сообщает, что вечером 17 июня в правоохранительные органы поступила информация о пропаже 4-летнего ребёнка. Многодетная семья с шестью детьми отдыхала на берегу реки Тосна, отец учил детей плаванью, отвлёкшись, он не заметил исчезновения ребёнка.

Поисковые работы проводились совместной оперативно-следственной группой, в которую вошли спасатели Тосненского района, полицейские, криминалисты, а также 30 волонтёров из поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Работы были направлены на «прочёсывание» берегов реки, применялись эхолоты и сети. Страшную находку совершил кинолог вместе со служебной собакой в 1:20 ночи.

Следком называет причиной смерти утопление, вероятно, девочка зашла на глубину, где захлебнулась водой, а бездыханное тело снесло вниз по течению. Согласно законодательству в отношении отца возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за которое составляет до двух лет лишения свободы.