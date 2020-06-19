В Японии расследуют происхождение загадочного белого шара в небе

Минтранспорта государства сообщило официальную информацию о неопознанном шарообразном объекте, который удалился в сторону моря.

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Новость распространил телеканал NHK. Согласно опубликованным сведениям, над городом Сендай появился белый шар похожий на НЛО. Жители сообщили об этом местным правоохранителям.

В небо поднялся полицейский вертолёт. Пилоты определили, что высота полёта неопознанного аппарата — 1,5 километра. У летательного аппарата видны пропеллеры, форма — шарообразная. Объект заметил слежку и удалился в сторону моря на скорости.

Новостной японский ресурс также распространил информацию, что японское правительство и Минобороны сообщили, что не имеют к объекту ни малейшего отношения. Представитель военного ведомства сообщил, что не верит в существование инопланетян. Однако, министерство разработает план действий для лётчиков при таких ситуациях.

Версия японских правоохранителей опирается на инсайдерскую информацию экспертов США, сообщивших, что США проводят испытания трёхмерных плазменных изображений. Они обманут инфракрасные датчики стратегических ракет.

Все японские правительственные и специализированные организации открестились от причастности к появлению объекта схожего на НЛО над Сэндаем. Полиция продолжает расследование.

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Ясно одно, что видят люди — объективная реальность или обман зрения. Секретность космических испытаний затрудняет выяснение истины.