Убийство младенца раскрыли спустя 21 год в Пермском крае

Преступник сейчас отбывает пожизненный срок за другие тяжкие преступления.

Органы правопорядка Пермского края спустя 21 год раскрыли убийство младенца, совершённое в городе Чусовая. Следствие обладает неоспоримыми доказательствами, что преступление совершил местный неоднократно судимый житель.

Осенью 1999 года рецидивист пьянствовал в квартире своей сожительницы, где также находилась 8-месячная дочь хозяйки жилища. Детский плач стал раздражать уголовника, и он задушил ребёнка.

Следственному комитету понадобились два десятка лет, чтобы изобличить душегуба. Были опрошены множество свидетелей, проведены две судебно-медицинские экспертизы и, с помощью других улик, обвинение за убийство было предъявлено.

Вскоре материалы дела будут переданы в суд, а преступник снова окажется на скамье подсудимых. Впрочем, это не сможет усугубить его участь. Сейчас он уже отбывает пожизненное наказание за убийство трёх человек в колонии строгого режима.