Пенсионерка из Воронежа потеряла 600 тыс. рублей из-за аферы с телерекламой

62-летняя женщина две недели инвестировала накопления в акции мошенников.

Довечивая пенсионерка перечисляет деньги мошеннику. Источники: www.youtube.com, dnpr.com.ua

Пожилая жительница Воронежа во время просмотра передачи по телевизору увидела телерекламу в бегущей строке, которая призывала зрителей инвестировать деньги в акции ресурсодобывающей компании. Доверчивая пенсионерка позвонила по контактному телефону, указанному на экране, и на том конце провода ей расписали перспективы быстрого обогащения, дали реквизиты своего счета. Женщина даже не поняла, что стала жертвой аферы с телерекламой, и две недели пересылала мошенникам свои накопления. За это время аферисты получили от нее 600 тысяч рублей.

Потом злоумышленники перестали выходить на связь, так как жительницу Воронежа стал интересовать вопрос об обещанной прибыли. Тогда пенсионерка поняла, что попалась на удочку мошенников и потеряла деньги из-за аферы с телерекламой. Горожанка сразу после этого заявила в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Злоумышленникам инкриминируют кражу и мошенничество. Канал же, который опубликовал телерекламу, подчеркнул, что не несет ответственности за действия рекламодателей.

Стражи порядка Воронежской области сообщили, что только за прошлые сутки зарегистрировали 17 случаев мошенничества. Судя по этим заявлениям, жители Черноземья лишились двух миллионов рублей.