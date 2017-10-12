Ксения Собчак получила сотрясение и перелом носа в результате падения

Телеведущая перенесла сложную операцию некоторое время назад, о чём сообщила своим поклонникам.

Ксения Собчак показалась перед поклонниками после падения. Источник: Instagram @ xenia_sobchak

Ксения Собчак появилась перед пользователями YouTube и Instagram с травмами лица. Как рассказала телеведущая в новом выпуске своей программы, виной всему стало неудачное падение.

Оказалось, что некоторое время назад Ксения получила сотрясение и перелом носа. В результате ей пришлось перенести сложнейшую операцию. Инцидент и лечение звезды некоторое время хранили втайне как семья Собчак, так и лечащие врачи.

Ведущая отдельно сказала «спасибо» медикам за то, что они не «слили» всё прессе, и пообещала позже их отблагодарить за это. Ксения также отметила, что версия с получением перелома носа в результате падения наверняка покажется пользователям Сети выдумкой. И даже предположила, что многие могут заподозрить, что всему виной пластика или домашнее насилие.

«Я уверена, что версий будет много и все они сведутся всё-таки к хирургии. Но я вам не вру. Честно, это не пластика. Была бы пластика, были бы ещё синие круг вокруг глаз» — заявила телеведущая.

Ксения Собчак обратилась к поклонникам. Источник: Instagram @ xenia_sobchak

Часть пользователей действительно, как и предсказывала Собчак, не поверила в её версию с падением. Но большинство поклонников такой ответ удовлетворил, они пожелали Ксении Анатольевне скорейшего выздоровления.