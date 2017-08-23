В Ростовской области в лобовой аварии легковушек пострадали 3 человека

По предварительным данным, виновницей столкновения стала водитель Hyundai Accent.

Лобовое столкновение отбросило автомобили на обочину. Фото: rostov.ru

В управлении ГИБДД Ростовской области сообщили, что в четверг произошла лобовая авария двух легковых машин, двигавшихся по трассе Шахты-Белая Калитва. Инцидент случился около 8 часов утра, когда 41-летняя владелица Hyundai Accent, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и ударила ехавшую в противоположном направлении «Ладу Калину».

Обе легковушки с сильными повреждениями были отброшены на обочину. В инциденте пострадали 3 человека — хозяйка иномарки и 23-летний шофёр отечественного автомобиля, а также пассажирка «Лады» — 21-летняя девушка.

Прибывшая Скорая помощь отправила травмированных людей в местную клинику. Полиция проводит проверку инцидента и, по первоначальным сведениям, виновницей считают хозяйку Hyundai Accent, которая, двигаясь на опасной скорости, создала предпосылки для столкновения.