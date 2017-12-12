В Ленобласти пьяный студент пытался поджечь здание избиркома

Инцидент имел место быть во Всеволожском районе, подозреваемого задержали на месте.

Задержанный пьяный студент. Фото:piqsels.com , Youtube-канал "74swen 74swen"

В деревне Энколово Ленобласти ночью 28 июня был задержан молодой человек пытавшийся поджечь здание местного избиркома. Задержанным оказался 19–летний студент Морского технического университета Санкт-Петербурга, в момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения.

При себе подозреваемый имел две бутылки с зажигательной смесью и фитилями для поджога. Полицейским задержанный студент не смог объяснить мотивов своих действий, сбивчиво рассказывая, что вечером он выпивал и слушал «скинхендскую музыку». По какой причине целью он выбрал избирком — молодой человек сказать не смог. Пьяный студент пытался скрыться с места правонарушения, убегая по Центральной улице деревни. Работниками полиции был составлен протокол, в дальнейшем решится вопрос о квалификации действий парня, в соответствии с положениями Уголовного кодекса.

Связана ли попытка поджечь избирательный участок в связи с голосованием по поправкам в конституцию — неизвестно, но это может послужить отягчающим обстоятельством при квалификации действий правонарушителя.