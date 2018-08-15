В Ленобласти на трассе сгорел туристический автобус

Пассажиры воспламенившегося транспорта не пострадали.

Автобус полностью выгорел до приезда пожарных. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте

В Управлении по безопасности движения Ленобласти сообщили, что на трассе «Сортавале» произошло ДТП с самовозгоранием транспортного средства с пассажирами.

Туристический автобус воспламенился на ходу на 25 километре Новоприозёрского шоссе. Благодаря самоотверженным и своевременным действиям водителя машины, люди, находившиеся внутри, были эвакуированы в прилегающую лесопосадку, и никто из них не пострадал.

Вызванные пожарные приехали, когда автобус уже сгорел дотла. Пока неизвестно, удалось ли пассажирам спасти свой багаж. Причину возгорания выясняют соответствующие службы. По предварительным данным, пожар в автобусе мог быть спровоцирован замыканием в электропроводке.