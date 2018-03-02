Специалист «Центра поддержки семьи и детей» напал с кулаками на жену

Избитую женщину в подъезде нашел сосед.

Специалист «Центра поддержки семьи и детей» нанес побои жене. Источники: tomsk.sm-news.ru, kottoblog.livejournal.com

Ведущий специалист «Центра поддержки семьи и детей» напал с кулаками на собственную жену. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. 36-летнюю девушку обнаружил сосед. Пострадавшая сидела в подъезде и плакала. Сосед сообщил об инциденте в полицию. На момент прибытия правоохранителей, на лице россиянки была кровь. По словам потерпевшей, причиной избиения стала ссора с супругом. В пылу выяснения отношений муж нанес супруге удар справа.

Журналисты выяснили, что происшествие случилось в Москве, в Керамическом проезде. Что послужило поводом для ссоры и такой острой реакции мужчины, пока не сообщается. Однако от специалистов «Центра поддержки семьи и детей», тем более ведущих, граждане вправе ожидать большей выдержки, чем от людей, которые не занимаются социальными вопросами и не реабилитируют пострадавших от домашнего насилия. Факт возбуждения уголовного дела в отношении нападавшего тоже пока не подтверждается.