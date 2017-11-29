В Белгороде ревнивый муж едва не убил жену ударом ножа в голову

Так мужчина пытался удержать супругу от развода.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу Белгородца, напавшего на жену с ножом. Источники: teegin-gard.livejournal.com, gorodok.bz

В Белгороде супруг едва не убил жену ударом ножа в голову. 51-летний мужчина с 2019 года не проживал вместе с потерпевшей, но 20 июня 2020 года решил навестить женщину.

Следствие выяснило, что мужчина пришел к супруге и напал на нее, намереваясь добиться летального исхода. Однако ревнивый муж не смог довести начатое до конца — 37-летняя горожанка оказала сопротивление. На крики потерпевшей прибежал местный житель и также получил ранения, которые были расценены как легкие.

Следственный отдел СУ СК РФ по Шебекинскому району города Белгорода предъявил горожанину обвинение в покушении на убийство в отношении жены и причинении легкого вреда здоровью с использованием холодного оружия в отношении лица, исполнявшего общественный долг, то есть откликнувшегося на призыв о помощи. Травмы женщины тоже классифицировали как легкие.

В пресс-службе СК сообщили, что уже подготовлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи на данный момент выясняют обстоятельства совершенного в Белгороде преступного деяния.