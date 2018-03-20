В Ленобласти горел многоквартирный дом, есть погибший

Трагедия произошла в Выборге на бульваре Кутузова.

пожар в многоэтажном жилом доме в Выборге. Фото с портала 47channel.ru

Издание 47channel пишет со ссылкой на отделение ГУ МЧС в Ленобласти, что в Выборге горел многоквартирный дом. Есть погибший. Предположительно хозяин квартиры.

Сообщили о возгорании по адресу бульвар Кутузова, 11 около 9 часов вечера 4 июля. Горела кухня на площади 4 м кв на 5-м этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Но пожарный, первым попавший на место, нашел мужчину уже мертвым.

Ему удалось спасти только кошку. Наглотавшемуся дыма животному оказали медицинскую помощь. Сейчас оно временно находится в приюте.

Личность погибшего пока не установлена. Вероятная причина пожара — возгорание электропроводки. Работниками ГУ МЧС в настоящий момент выясняют обстоятельства возгорания и причины смерти потерпевшего.

В ликвидации пожара принимали участие 9 человек и 2 пожарные машины смены № 52.