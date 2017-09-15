В Ленобласти мужчина расстрелял из пистолета рабочего ЖКХ

Инцидент произошёл в Выборге, злоумышленника уже задержали.

Установка скамеек едва не закончилась трагедией. Фото: nevnov, gkx.

В Ленобласти благоустройство придомового участка едва не закончилось трагически для рабочего ЖКХ. Во время установки скамейки у одного из подъездов в Выборге его расстрелял из пистолета местный житель. К счастью, злоумышленник промахнулся и разнорабочий не пострадал.

О случившемся инциденте сообщил продавец близлежащего магазина, который оказался соседом стрелка. Приехавшая полиция схватила 36–летнего мужчину, жителя Выборга, и изъяла у него 9–мм пистолет Zoraki, который он якобы нашёл 4 года назад. Достать и применить оружие против рабочего ЖКХ злоумышленника спровоцировала внезапно возникшая на почве конфликта неприязнь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», а обвиняемый отпущен под подписку о невыезде и обязательство явиться в органы правопорядка по первому вызову.

Ранее сообщалось, что конфликт двух жителей Петербурга закончился огнестрельным ранением одного из них.