Уголовное дело по экс-министру спорта Кубани закрыли

Людмилу Чернову обвиняли в растрате 886 млн рублей. СКР не нашёл в её действиях состава преступления.

Бывший министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова, фото:kubanews.ru

В Краснодарском крае закончилась эпопея с криминальным преследованием бывшего главы местного Минспорта Людмилы Черновой. Сотрудники следкома Кубани приняли окончательное решение и закрыли уголовное дело по статье 286 УК РФ ввиду отсутствия состава преступления.

Экс-министру спорта вменяли злоупотребления в вопросе выделения средств на финансирование ФК «Кубань» на сумму 886 млн рублей. Организация, находящаяся в ведении правительства Краснодарского края, получила деньги незаконно, сочли правоохранители в 2018 году и задержали Чернову. В рамках своих полномочий чиновница могла выделять деньги на финансирование НКО, коей ФК «Кубань» не являлся.

Вскоре следователи закрыли дело, не найдя в действиях экс-главы краевого Минспорта признаков преступления, но региональная прокуратура постановила расследование возобновить. В октябре 2018 года Чернова ушла с поста министра, а спустя полгода в отношении неё возбудили ещё одно производство. На этот раз чиновницу заподозрили в превышении полномочий по факту финансирования другой организации — АНО «Хоккейный клуб «Кубань». Тогда сумму ущерба оценили скромнее — в 65 млн рублей.

Решение о закрытии обоих дел было принято 2 июля. Следователи разъяснили Людмиле Черновой право на реабилитацию.

Напомним, что Людмила Чернова является олимпийской чемпионкой ОИ-1980 года в Москве. Должность главы регионального Минспорта она занимала с 2006 года.