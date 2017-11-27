В Омске кондуктора накажут за отказ вызвать «Скорую» потерявшему сознание пассажиру

В департаменте транспорта города в отношении действий сотрудницы начали служебную проверку.

Кондуктор автобуса перешагивала через потерявшего сознание пассажира. Фото: ngs.ru, 2ГИС.

Случай в автобусе № 33 получил широкий резонанс в Омске. В руководстве городским общественным транспортом начали проверку обстоятельств инцидента и заявили, что служащую обязательно накажут, если подтвердятся факты, описанные в одном из местных пабликов.

Волна негодования обрушилась на кондуктора за отказ вызвать «Скорую» молодому человеку, потерявшему сознание прямо в салоне автобуса. Пассажир упал в проходе, а женщина, как ни в чём не бывало, продолжала выполнять свои обязанности, перешагивая через него.

Просьбу позвонить в 103 она проигнорировала, назвав лишившегося чувств парня «наркоманом и алкоголиком». Пассажиры сами пытались вызвать «Скорую», но диспетчер ответила, что это обязан сделать кондуктор. Сама же служащая заявила, что не собирается из-за этого держать транспорт на остановке.

Подписчица паблика «ЧП Омск» обратилась в департамент транспорта с требованием дать оценку действиям кондуктора, где уже отреагировали на вопиющее происшествие.

Ранее сообщалось, что в Омске опрокинулась фура, перевозившая свиней. Водитель авто не справился с управлением и грузовой Mercedes перевернулся на бок. Никто из людей не пострадал, но о состоянии 198 «хрюшек» ничего не известно.