Школьница утонула на глазах у матери на пляже в Ростовской области

Девочку пытались реанимировать, но не смогли.

В Ростовской области на Дону утонула школьница. Источники фото: battime.ru, rostov.mk.ru, 1obl.ru

На Дону в Каменском районе Ростовской области утонула 16-летняя школьница, сообщают в областной пресс-службе СК РФ. 8 июля семья отдыхала на пляже местной базы отдыха. Девочка прыгала с тарзанки в воду на глазах у матери. После очередного прыжка долго не появлялась на поверхности. Отдыхающие бросились на помощь, вытащили ребенка и попытались реанимировать. Но безуспешно. Медики констатировали смерть школьницы с признаками утопления.

Проводится следственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

По информации главы областного Минздрава, за два летних месяца по Ростовской области зафиксировано 18 смертей несовершеннолетних по посторонним причинам. Утопление стоит на 3-м месте после ДТП и выпадения из окон многоэтажек.

Власти Ростовской области разрешили с понедельника доступ на пляжи. Издательство «Южный Федеральный» сообщает, что открыто более 50 мест отдыха на воде. Все они патрулируются.

Спасатели рассказывают, что большинство случаев утопления происходят на необорудованных пляжах. В связи с этим настоятельно рекомендуют гражданам отдыхать в специально отведенных для этого местах.