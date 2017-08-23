В Башкирии убили 100-летнего ветерана ВОВ

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено 9 июля в частном доме поселка Леуза.

Убитый 100-летний ветеран в Башкирии, фото из VK-сообществ «Новости Башкирии сегодня», «ProUfu.ru»

В Башкирии продолжается расследование по факту убийства 100-летнего ветерана ВОВ. По информации пресс-службы регионального республиканского следственного управления СК РФ, вечером 9 июля в частном доме деревни Леуза Кигинского района соседка обнаружила труп пожилого мужчины со следами насильственной смерти. Злоумышленники убили ветерана войны, вероятно, с целью грабежа.

Пострадавший проживал один, был в хороших отношениях с соседями. За фронтовиком присматривали сельчане, соцработник, периодически навещали дочери из Челябинска. Длительное отсутствие мужчины обеспокоило соседку. Навестив его, она обнаружила труп пенсионера.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, ищут свидетелей и причастных лиц. Дело взял на личный контроль руководитель МВД РФ по республике Башкирии. Роман Деев, министр внутренних дел, выехал на место убийства, сообщают «РИА Новости».

Убитый участвовал в боях Забайкальского фронта с Японией, в Маньчжурской операции в период ВОВ. Пользователи соцсетей требуют самого сурового наказания убийцам, поднявшим руку на героя.