Двух начальников нижегородского ГУ ФСИН задержали за вымогательство премий

Подозреваемые в превышении служебных полномочий доставлены в изолятор 9 июля.

Подозреваемые ожидают решения об избрании меры пресечения свободы, фото newsbel.by, saratov.bezformata.com

В Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении двух начальников регионального ГУ ФСИН. 9 июля их задержали по подозрению в превышении служебных полномочий (преступлении по ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, замначальника нижегородского ГУ ФСИН Евгений Сычев и глава отдела организации оплаты труда Степан Вахонин использовали служебное положение для вымогательства премий у сотрудников. Соответствующая информация опубликована на портале следственного управления нижегородского СК.

Сообщается, что в июле 2020 года подозреваемые потребовали от сотрудников ГУ ФСИН выдать 30% от полученной премии для траты в личных целях. Те, кто согласился на подобное предложение, по итогам работы за первый квартал текущего года получили надбавку в размере от 30 000 до 50 000 рублей, часть от которой пошла в карман руководству.

Преступление выявлено по итогам прокурорской проверки сотрудниками УФСБ. На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. В скором времени им будет избрана мера пресечения свободы.

В случае признания нижегородских начальников виновными в вымогательстве премий у подчинённых, им грозит крупный штраф (максимальное взыскание, предусмотренное данной статьёй, равно доходу осужденного за 6 месяцев), либо запрет на работу в прежней должности сроком до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 4-х лет.