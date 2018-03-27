В Воронеже СК изымает документы по делу о покупке квартир для детей-сирот

Аукцион на сумму ₽90,9 млн объявлялся трижды, но так и не был проведен.

Девушка-сирота на приеме у Кирилла Левита. Фото: obozvrn.ru, vrn.kp.ru, ok.ru

Пресс-служба СУ СКР в Воронеже по журналистскому запросу сообщила, что сегодня, 10 июля, в департаменте соцзащиты были изъяты документы. Это было сделано по результатам доследственной проверки по делу о покупке 55 квартир для детей-сирот.

Проблема в Воронеже всплывает не впервые. Аукцион назначался трижды, но всякий раз отменялся из-за отсутствия участников. Якобы, предложенная департаментом соцзащиты цена никого из застройщиков не устроила. Последний раз была оговорена цена ₽42 400 за м кв. Это должны быть новые квартиры под ключ, площадью 33-39 м кв.

В дело обеспечения жильем сирот ранее уже был вынужден вмешаться губернатор Александр Гусев. А теперь и начальник регионального отделения СУ СКР Кирилл Левит. Дело в том, что торги назначили только после того, как в прессе стали появляться жалобы. В течении многих лет сироты не могут получить положенное им по закону жилье. Кроме того, под следствие уже попали 3 сотрудника департамента по статье «Мошенничество». За незаконное начисление субсидий. Теперь, видимо, будет возбуждено еще одно уголовное дело.