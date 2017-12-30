Почти 300 кг мандаринов собрали для детей-сирот в Нижегородской области. Инициировала акцию организация «Опора России».

В рамках мероприятия «Подари мандарин» было собрано чуть более 260 килограммов цитрусовых. Помимо фруктов дети получили печенье, пряники, конфеты.

В акции мог принять участие любой желающий. Пункты приема были открыты в магазинах четырех городов: Нижнего Новгорода, Кстова, Сарова и Выксы. Пожертвовать мандарины можно было в течение двух недель. Жителям городов-участников акция понравилась, и они активно в нее включились. Общими усилиями предпринимателей и простых горожан удалось приблизиться к отметке в 300 килограмм. Все собранное было передано сиротам из разных учреждений области.

Как сообщает руководство «Опоры России» все дети были счастливы получить такой подарок. Также в организации поблагодарили всех, кто принял участие в сборе мандаринов и не остался равнодушным к судьбе юных нижегородцев, оказавшихся в непростой ситуации. Организаторы акции выражают свою надежду, что мандариновая акция станет ежегодной.