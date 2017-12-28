В Петербурге девушки, оказывающие интим-услуги, собрали подарки для детей из приюта

В Петербурге девушки, оказывающие интим-услуги, собрали подарки для детей из кризисного центра «Теплый дом» в городе Волхов.

Акцию по сбору подарков для детей к Новому году запустила организация «Серебряная роза». В этом учреждении помогают девушкам, оказывающим интимные услуги; занимаются защитой их прав.

Одна из руководителей «Серебряной розы» Мария Лапина внесла на обсуждение идею о помощи, так как знала о сложном положении приюта «Теплый дом». Ее активно поддержали.

Информацию о сборе подарков быстро распространили. Откликнулись как сами секс-работницы, так и их знакомые и даже клиенты. Акция получила такую огласку, что со всей области стали помогать в сборе подарков.

Деньги не принимали в качестве подарков. Ориентировались строго по списку, который согласовали с руководством приюта.

Неравнодушных оказалось настолько много, что в Волхов отправилась целая «ГАЗель» подарков. Доставку в 15 тысяч рублей оплатил мужчина, желающий помочь детям.