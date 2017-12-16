Дети Приморья пострадали от поставщиков подарков из Омска

Дети Приморья пострадали от поставщиков сладких подарков из Омска. До новогодних утренников переупаковать сладости не удалось.

В некоторые организации Приморья, где поставщиком являлась компания из Омска, поступили подарки для детей с нарушениями требований. Поставщик не поставил в известность заказчика о том, что самостоятельно заменил одно наименование на другое. В рамках законов о госзакупках это является серьезным нарушением. Врио губернатора Приморья постановил оперативно разобраться в сложившейся ситуации. Поставщик обязался устранить нарушение.

Однако родителей такая ситуация не устраивает. Они самостоятельно докупают подарки своим детям, чтобы устроить полноценный праздник. Взрослые просто представить не могут, как Дед Мороз придет на праздник без подарка.