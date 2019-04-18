Тысячи голых девушек искупались в море

В Ирландии прошла массовая акция, согласно которой в море искупались почти две тысячи голых девушек. Таким образом организаторы акции хотят привлечь внимание к борьбе с раком.





Подавляющее большинство участников акции – это были девушки, которым уже удалось победить смертельную болезнь. Помимо этого, многие из участниц продолжают бороться с раком по сей день. Целью акции, было привлечение общественного внимание, чтобы каждый желающий смог пожертвовать любую сумму денег, для тех, кто продолжает бороться с раком и кому не хватает денег на дорогостоящие операции.



Одна из участниц признала, что она сбежала из больницы, чтобы принять участие в этой благотворительной акции. Многие участницы оставили свои истории после купания на этом пляже, чтобы человек, который болен этой ужасной болезни смог приехать сюда и найти в себе силы, чтобы продолжать бороться с раком. Организаторы сообщили, что благодаря этой акции им удалось за один день собрать 700 тысяч евро.