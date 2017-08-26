Акция за свободный интернет в Москве проходит спокойно

Митинг «За свободный интернет» в Москве проходит спокойно, в акции приминает участие около тысячи человек. Об этом заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента Владимир Черников рассказал журналистам, что лично находится на мероприятии и опроверг заявления координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова о том, что на митинге якобы задержали два десятка представителей националистических организаций.

По словам Черникова, в начале мероприятия действительно были замечены люди с флагами националистических организаций, однако они самостоятельно покинули митинг.

Напомним, власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку мессенджера Telegram, который начался около часу дня на проспекте академика Сахарова. В заявке организаторы анонсировали участие 5 тысяч человек. Позже полиция заявила об одной тысяче, а «Белый счетчик» - почти о трех тысячах участников.

Мероприятие должно закончиться в 16.00.